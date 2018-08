"Sehr gelungenes" Siegel verbindet

Rastatt

Kein PFC in Wein gefunden Rastatt (lsw) - Nach dem Skandal um mit Chemikalien verseuchte Ackerflächen im Badischen gibt das Agrarministerium für den Weinbau Entwarnung. "Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, die auf eine Belastung von Rebflächen mit PFC hindeuten", teilte das Ministerium mit (Foto:dpa). » Weitersagen (lsw) - Nach dem Skandal um mit Chemikalien verseuchte Ackerflächen im Badischen gibt das Agrarministerium für den Weinbau Entwarnung. "Es liegen aktuell keine Erkenntnisse vor, die auf eine Belastung von Rebflächen mit PFC hindeuten", teilte das Ministerium mit (Foto:dpa). » - Mehr

Lichtenau

Vier Tage Party beim SV Ulm Lichtenau (gw) - Begeisterung beim Publikum und Zufriedenheit beim Veranstalter: So könnte man in diesem Jahr das Sportfest in Ulm wieder auf einen Nenner bringen. Ausgelassene Stimmung über alle vier Festtage und sehr hohe Besucherzahlen prägten das Fest (Foto: Waffenschmidt). » Weitersagen (gw) - Begeisterung beim Publikum und Zufriedenheit beim Veranstalter: So könnte man in diesem Jahr das Sportfest in Ulm wieder auf einen Nenner bringen. Ausgelassene Stimmung über alle vier Festtage und sehr hohe Besucherzahlen prägten das Fest (Foto: Waffenschmidt). » - Mehr

Stuttgart

Sommerferienstart am selben Tag Stuttgart (bjhw) - Die Sommerferien fangen nächstes Jahr in Baden-Württemberg und Bayern am selben Tag an. Dies hat zur Folge, dass rund 24 Millionen Menschen in den beiden Südländern gleichzeitig ihren Urlaub genießen wollen. Das Chaos ist programmiert (Foto: dpa/av). » Weitersagen (bjhw) - Die Sommerferien fangen nächstes Jahr in Baden-Württemberg und Bayern am selben Tag an. Dies hat zur Folge, dass rund 24 Millionen Menschen in den beiden Südländern gleichzeitig ihren Urlaub genießen wollen. Das Chaos ist programmiert (Foto: dpa/av). » - Mehr

Stuttgart

Wo Gräueltaten begreifbar werden Stuttgart (lsw) - Sollen Schüler verpflichtend als Teil des Unterrichts Gedenkstätten für Opfer der Nazi-Verbrechen besuchen? "Mit der Frage, in der 8. oder 9. Klasse eine Gedenkstätte besuchen zu müssen, beschäftige ich mich gerade", sagt Kultusministerin Eisenmann (Foto: dpa). » Weitersagen (lsw) - Sollen Schüler verpflichtend als Teil des Unterrichts Gedenkstätten für Opfer der Nazi-Verbrechen besuchen? "Mit der Frage, in der 8. oder 9. Klasse eine Gedenkstätte besuchen zu müssen, beschäftige ich mich gerade", sagt Kultusministerin Eisenmann (Foto: dpa). » - Mehr