Michael Pfeiffer will in den Kreistag

Gaggenau

Bahn frei für den Rollator Gaggenau (tom) - Barrierefreiheit hat ihren Preis, dies wurde beim Besuch der CDU-Fraktion des Gemeinderats in Ottenau deutlich. Für das von DRK und Freiwilliger Feuerwehr gemeinsam genutzte Gebäude ist eine Rampe fertiggestellt worden - für rund 140 000 Euro (Foto: Senger). » Weitersagen (tom) - Barrierefreiheit hat ihren Preis, dies wurde beim Besuch der CDU-Fraktion des Gemeinderats in Ottenau deutlich. Für das von DRK und Freiwilliger Feuerwehr gemeinsam genutzte Gebäude ist eine Rampe fertiggestellt worden - für rund 140 000 Euro (Foto: Senger). » - Mehr

Gaggenau

Rettungshunde in Gaggenau Gaggenau (vgk) - Im Frühjahr ist eine Einsatzeinheit der DRK-Rettungshundestaffel ins Gaggenauer Rettungszentrum eingezogen. Sie besteht aus vier Hunden und den entsprechenden Hundeführern. Am Samstag absolvierten sie eine Übung im Bad Rotenfelser Wald (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (vgk) - Im Frühjahr ist eine Einsatzeinheit der DRK-Rettungshundestaffel ins Gaggenauer Rettungszentrum eingezogen. Sie besteht aus vier Hunden und den entsprechenden Hundeführern. Am Samstag absolvierten sie eine Übung im Bad Rotenfelser Wald (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr

Gaggenau

Klein und ziemlich altersschwach Gaggenau (uj) - Es handelt sich nur um ein kleines Straßenstück bei der Brücke in der Murgtalstraße. Unter ihr fließt der Gommersbach. Ursprünglich war geplant, das marode Bauwerk zu sanieren. Jetzt soll die Brücke erneuert werden. Baubeginn dürfte frühestens Ende 2019 sein (Foto: Jahn). » Weitersagen (uj) - Es handelt sich nur um ein kleines Straßenstück bei der Brücke in der Murgtalstraße. Unter ihr fließt der Gommersbach. Ursprünglich war geplant, das marode Bauwerk zu sanieren. Jetzt soll die Brücke erneuert werden. Baubeginn dürfte frühestens Ende 2019 sein (Foto: Jahn). » - Mehr