Bad Wildbad bittet ins erste Waldbadezimmer Bad Wildbad (red) - Waldluft ist sauerstoffreich, staubarm und beflügelt unser Immunsystem. Nachweislich führen die ätherischen Öle in der Luft zu Stressabbau und einer Vitalitätssteigerung. Der Blutdruck sinkt, unser körpereigenes Immunsystem bekommt einen Leistungsschub. Das Waldbaden ist deshalb in aller Munde, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde Bad Wildbad. Schwarzwald-Gäste könnten "den neuen Mega-Trend jetzt in einem Waldbadezimmer erleben". Bürgermeister Klaus Mack freut sich: "Mit Deutschlands erstem Waldbadezimmer ermöglichen wir Waldbaden in Wildbads wilden Wäldern." Auf dem Hausberg der Stadt, dem Sommerberg, führt ein Abzweig des Märchenwegs "Das Kalte Herz" auf einen kleinen Pfad. Am Ende des Wegs, mitten im Wald, steht eine alte Tür mit der Aufschrift "Waldbadezimmer". Wer sie öffnet, blickt auf eine verwegene Waldlichtung. Dort stehen sie: die beiden ersten Waldluft-Badewannen der Welt. Dann heißt es: einsteigen, hineinliegen, Augen schließen, kräftig durchatmen und ein Waldbad der Superlative genießen. Bad Wildbad gilt als einer der waldreichsten Orte im ganzen Schwarzwald. Angesichts eines Waldanteils von 93 Prozent gelte die Luft als sehr gehaltvoll, betont die Gemeindeverwaltung. Die Waldbäume dünsten sogenannte "Terpene" aus. Forschungsergebnisse belegen jetzt, dass auch der Mensch diese Botenstoffe wahrnimmt. Ein Aufenthalt in terpenreicher Waldluft bewirke bereits nach einem halben Tag eine Vermehrung der "Killerzellen" in unserem Körper, verbreitet die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Das körpereigene Immunsystem werde gestärkt und könne sich wirkungsvoller gegen Krankheitserreger und sogar Krebszellen wehren. Angstzustände und Depressionen verringern sich. Arne Mellert, Geschäftsführer des Heilbäderverbands Baden-Württemberg, meint: "Das Thema Waldbaden inspiriert und passt wunderbar zum Schwarzwald." Die Menschen sehnten sich nach mehr Natur im Urlaub und in ihrem täglichen Umfeld. Und Mellert geht sogar weiter: "Der Sommerberg hat nicht nur das erste Waldbadezimmer Deutschlands, sondern mit der neuen Hängebrücke Wild-Line die längste und höchste ,Luftdusche' Baden-Württembergs." Bad Wildbad sieht sich mit seinen Naturerlebnisangeboten derzeit voll im Trend. Allein der Baumwipfelpfad Schwarzwald lockt jährlich 250000 Besucher in die Stadt. Doch die Tradition Bad Wildbads ist tief im Bäderwesen verwurzelt. Bereits im Mittelalter wurden die heißen Thermalquellen erschlossen und bieten den Gesundheitssuchenden bis heute vielfältige Heilung. Mit dem Waldbaden soll diese Bädertradition ergänzt werden. Der Geschäftsführer der Touristik Bad Wildbad GmbH, Stephan Köhl, weiß zudem zu erzählen: "Der Begriff Waldbaden (japanisch: Shinrin Yoku) wurde in den 1980er Jahren in Japan erstmals verwendet. 64 Waldtherapiezentren sind heute wesentlicher Teil der medizinischen Grundversorgung in Japan." Geführte Touren zum Thema Waldbaden können bei der Touristik Bad Wildbad gebucht werden. Das "Institut für Waldatmen und Naturerfahrung" bietet außerdem in Enzklösterle spezielle Touren an. Das Waldbadezimmer auf dem Sommerberg ist aber auch frei zugänglich. www. bad-wildbad.de/ waldbaden

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben