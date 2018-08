"Sehr gelungenes" Siegel verbindet

Rastatt

Badbetreiber strahlen Rastatt (sawe) - Der Sommer 2018 gibt richtig Gas und sorgt in den Freibädern in Rastatt, Durmersheim, Malsch und Kuppenheim für Andrang. Die Badbetreiber haben allen Grund zum Strahlen: Bereits jetzt übersteigen die Besucherzahlen bei fast allen das Saisonergebnis 2017 (Foto: fuv).

Bietigheim

Zwischen Hobby und Ausbildung Bietigheim (manu) - Die junge Bietigheimerin Judith Herz gehört zum Amateurensemble der Volksschauspiele Ötigheim (VSÖ) und erlernte "im partnerschaftlichen Mitstudium" mit der Berufssängerin Lisa Hähnel die Partie der Christel von der Post (Foto: Stephanie Kuhn).

Friedrichshafen

Bauhaus in Baden Friedrichshafen (red) - Das legendäre Bauhaus startete im April 1919, die revolutionären Prinzipien der spartenübergreifenden Kunstschule hinterließen auch in Baden Spuren: Schöne Bauhaus-Architektur findet sich auch am Bodensee, wie der Hafenbahnhof Friedrichshafen (Foto: Schwanke).

Bühl

Popmusik als große Leidenschaft Bühl (jo) - Mit der Musik-Castingshow "The Voice Kids" wurde Michele Mahn in der Region schlagartig bekannt. An der Bühler Musikschule gründete sie ihre erste Band. Kürzlich hat die 18-jährige Popsängerin ihr Abitur gemacht und will nun Profi werden (Foto: Daniel Godde).