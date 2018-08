Wo seit 100 Jahren der Strom erzeugt wird

Bad Herrenalb

Feier: 120 Jahre Albtalbahn Bad Herrenalb (red) - Die Albtalbahn von Ettlingen nach Bad Herrenalb besteht seit 1898. Das 120-jährige Bestehen feiern die Bad Herrenalber am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, mit einem Fest am historischen Bahnhof. Dampfzüge und Loks gehören zu den Attraktionen.

Rheinau

Einblicke in den Fertighausbau Rheinau (red) - Jedes fünfte neu genehmigte Ein- und Zweifamilienhaus ist laut Bundesverband Deutscher Fertigbau aktuell ein Fertighaus aus dem nachwachsenden Baustoff Holz. Beim "Tag des deutschen Fertigbaus" heute beteiligt sich auch Weber-Haus aus Rheinau (Symbolfoto: pr).

Alpirsbach

Sonderführung im Kloster Alpirsbach Alpirsbach (red) - Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg laden am Sonntag zur Führung "Vom Maß und von der Mitte" in Kloster Alpirsbach ein. Teilnehmer erhalten Einblicke in das Leben der Mönche im einstigen Benediktinerkloster. Eine Anmeldung ist erforderlich (Foto: pr).