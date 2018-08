Wer den Abbau zahlt, ist ungewiss

Sinzheim

Straßenfest: Viele Helfer im Einsatz Sinzheim (cri) - Das Kartunger Straßenfest findet am 25. und 26. August zum 40. Mal statt. Mit dabei sind wieder viele Mitglieder des Männergesangvereins (MGV) Kartung - in dem nicht nur Männer singen -, Angehörige und Freunde, die tagelang im Einsatz sind (Foto: cri).

Gaggenau

Kirchenorgel nach Michelbach Gaggenau (uj) - Von der evangelischen Johanneskirche Bad Rotenfels geht es für die Orgel in die Kirche St. Michael nach Michelbach. Mit dem Verkauf des Gotteshauses an den Gebetsverein Bad Rotenfels hat die Kirchengemeinde das Instrument an die Katholiken verkauft (Foto: Jahn).

Karlsruhe

KSC verlängert mit Trainer Schwartz Karlsruhe (sid) - Kurz vor dem Saisonauftakt in der 3. Fußball-Liga hat der KSC den Vertrag mit seinem Coach Alois Schwartz (Foto: GES) vorzeitig verlängert. Das neue Arbeitspapier besitzt nun bis 2020 Gültigkeit. Am morgigen Freitag (19 Uhr) startet der KSC in Braunschweig in die Saison.