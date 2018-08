Laute Rock-Musik rettet Forbacher den Führerschein

Heimsheim

Siebenschläfer festgenommen Heimsheim (lsw) - Ein Siebenschläfer ist in der Nacht zum Mittwoch in Heimsheim durch eine offene Terrassentür in ein Haus gekommen - und hat sich über die Vorräte in der Küche hergemacht. Die Bewohnerin alarmierte die Polizei und sprach von einem großen Tier (Symbolfoto: dpa). »

Rheinstetten

Workout mit Regina Halmich Rheinstetten (for) - Ein Training der besonderen Art organisierte Chris Rubertino, Trainer der Frauen des 1. SV Mörsch, am Mittwochabend für seine Mannschaft: Die Ehemalige Box-Weltmeisterin Regina Halmich überraschte das Team mit einem einstündigen Power-Workout (Foto: for). »

Rheinmünster

Streit wegen zu lauter Musik Rheinmünster (red ) - Der Streit zweier Männer um zu laute Musik mündete am Montagabend auf einem Campingplatz in Stollhofen in einer handfesten Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 68-Jähriger seinen 35 Jahre jüngeren Widersacher leicht verletzt haben (Symbolfoto: red). »

Bretten

Versehentlich Kater einbetoniert Bretten (red) - Großes Glück im Unglück hatte ein Kater in Bretten: Bauarbeiter hatten das Tier versehentlich in einer Garage einbetoniert. Der Vierbeiner steckte in einem schmalen Spalt fest. Er jammerte aber so schrecklich, dass er entdeckt und gerettet wurde (Foto: Polizei). »