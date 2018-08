Mehr Wohnwert anstatt "Schlaglochpiste"

Gaggenau

Radtour bereichert Jubiläumsfest Gaggenau (stj) - Die 33. Auflage der Tour de Gaggenau führt am 9. September über knapp 15 Kilometer. Start und Ziel sind ausnahmsweise mal nicht am Marktplatz, sondern in Ottenau. Der Stadtteil feiert am letzten Wochenende der Sommerferien sein 775-jähriges Bestehen (Foto: av).

Rastatt

Engagement für Bürgerreisen Rastatt (dm) - Das Interesse ist ungebrochen: Wenn am 2. September die nächste Bürgerfahrt nach Fano startet, werden sich wieder rund 140 Mitreisende in Bewegung setzen. Ebenso ungebrochen ist die Motivation beim Organisator: Harald Besinger, der seinen 75. Geburtstag feiert (Foto: dm).

Bietigheim

Bekenntnisse zu Europa Bietigheim (ar) - Der neu geschaffene Platz am Kreisel Malscher Straße/Badenstraße in Bietigheim wurde offiziell eingeweiht und auf den Namen "Platz der Partnerschaften" getauft. Bürgermeister Constantin Braun begrüßte Gäste aus Saltara und Kaposszekcsö (Foto: Gangl)

Bühl

LuK-Logo weicht "Schaeffler" Bühl (red) - Aus LuK in Bühl wird nun nach außen hin deutlich sichtbar Schaeffler. In Bühl, Sasbach und Kappelrodeck werden derzeit Fassaden werden gestrichen, die gelben LuK-Logos abgebaut und die neuen Leuchtschriften "SCHAEFFLER" installiert (Foto: pr/Schaeffler).