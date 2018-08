Erst der dritte Lolli geht weg

Stuttgart



Diesel-Fahrverbote rücken näher Stuttgart (red) - Die geplanten Fahrverbote in Stuttgart für Diesel-Autos der Euronorm 4 und schlechter rücken näher. Vom 27. August bis zum 28. September wird der Entwurf für einen neuen Luftreinhalteplan in Stuttgart öffentlich ausgelegt. Ein Verstoß soll 80 Euro Strafe kosten (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Die geplanten Fahrverbote in Stuttgart für Diesel-Autos der Euronorm 4 und schlechter rücken näher. Vom 27. August bis zum 28. September wird der Entwurf für einen neuen Luftreinhalteplan in Stuttgart öffentlich ausgelegt. Ein Verstoß soll 80 Euro Strafe kosten (Foto: dpa). » - Mehr