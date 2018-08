Sportliche, kulturelle und gesellige Stütze der Dorfgemeinschaft

Mit nunmehr vier Jahrzehnten Historie ist der FCA zwar der Jungspund unter den alteingesessenen Vereinen und gemessen am Alter des Dorfs begleitet er nur eine kleine Zeitspanne der Reichentaler Geschichte. Umso bemerkenswerter ist die tiefe Verbundenheit des Vereins mit den dörflichen Traditionen, was beispielsweise am "Belzemärtelabend" oder an der Fastnacht besonders deutlich wird. Der FCA ist eine tragende Säule im kulturellen und geselligen Leben der Gemeinde - das betonten die Ortsvorsteher Edgar Sieb und jetzt Bernhard Wieland immer wieder bei den Jahreshauptversammlungen. In erster Linie aber ist der FCA ein Fußballverein, der sich trotz oder vielleicht sogar mangels guter Sportstätten zu einem vielseitigen Freizeitsportverein weiterentwickelt hat.

Wellnessgruppe ein wichtiger Bestandteil

Der Fußball steht aber nach wie vor im Mittelpunkt, wie das umfangreiche Spiele- und Trainingsprogramm und die erfolgreiche Jugendarbeit zeigen. Sportliche Höhepunkte im Vereinsjahr sind der Jugendaktionstag, das Generationenspiel und das immer am ersten Septemberwochenende stattfindende Sportfest mit dem Turnier der örtlichen Vereine. Das erste Ortsturnier hat im Jahr 1980 stattgefunden, zwei Jahre nach der Vereinsgründung. Gewinner damals war der Turnverein Reichental. Nach wie vor ist das fußballerische Kräftemessen der örtlichen Vereine ein jährlicher Höhepunkt im Dorf. Der Ehrgeiz der Kicker ist stets sehr groß, den Titel im berüchtigten Auwiesenstadion zu holen und dies anschließend im Festzelt gebührend zu feiern - zusammen mit den anderen Mannschaften. Bei seinem Sportfest bietet der FC Auerhahn immer ein buntes Rahmenprogramm mit Rockkonzert, Themenabend und Forellenessen bei Blasmusik. Damit hat sich die Veranstaltung als fester Bestandteil im dörflichen Veranstaltungskalender etabliert und genießt große Resonanz im ganzen Murgtal.

Ein wichtiges Standbein des Vereinslebens beim FC Auerhahn bilden die Damen der 1990 gegründeten "Wellnessgruppe". In dieser finden sich Frauen allen Alters, die sich in schöner Atmosphäre und bei Musik körperlich fit halten wollen. Die Wellness-Frauen machen nicht nur Stretching, Rückenübungen oder Bauch-Beine-Po. Sie tanzen und schwimmen, wandern und feiern und sind überdies Motoren, Ideengeber, Eventmanagerinnen, Küchenchefs und manchmal auch Putzteufel des Vereinslebens. Abgerundet wird das sportliche und gesellige Angebot des FC Auerhahn durch die Alpinwander- und Skigruppe, die seit vielen Jahren anspruchsvolle Wanderungen und Skiurlaube anbietet. Weitere Events im stets gut gefüllten FCA-Veranstaltungskalender sind das jährliche Binokelturnier, Vereinsausflüge, Maifeier, Oktoberfest und das "Public Viewing" bei Europa- oder Weltmeisterschaften.

Ein besonderer Höhepunkt in der Vereinsgeschichte ist die Schaffung des Vereinslokals in der ehemaligen Kochschule. Hunderte ehrenamtliche Arbeitsstunden, Schweiß, Kreativität und Begeisterung, dazu einige Tausend Mark vom Vereinskonto, Spenden und die Unterstützung der Stadt Gernsbach haben im Jahr 1998 aus einem alten, heruntergekommenen Gemäuer ein schmuckes Vereinsdomizil gemacht, das sich zum Herzstück des Vereinslebens entwickelt hat. Zuletzt hat der FCA in ehrenamtlicher Arbeit eine Küche auf dem Festplatz gebaut. Sehr aktiv sind die Mitglieder zudem in der Landschaftspflege, bei der sie im Rahmen eines Dorfprojekts die meisten Stunden aller Vereine geleistet haben (wir berichteten).