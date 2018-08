Teurer Hieb am Fest der Liebe

Berlin

Wohnungen aufstocken Berlin (red) - Im Kampf gegen die Wohnungsnot will Bayern über den Bundesrat erreichen, dass die Aufstockung von bestehenden Gebäuden steuerlich besser gefördert wird als ein Neubau. Laut einer Studie könnten so 1,1 Millionen Wohnungen geschaffen werden (Symbolfoto: dpa).

Berlin

Bahntickets werden teurer Berlin (dpa) - Bahnkunden müssen sich trotz zunehmender Verspätungen auf die nächste Preiserhöhung einstellen. Die Bahn will sich zudem mit ihrem eigenen Glasfasernetz daran beteiligen, das schnelle Internet in Deutschland auszubauen (Foto: dpa).

Baden-Baden

Millionen für sauberes Wasser Baden-Baden (hol) - 3,25 Millionen Euro hat die Stadt investiert, um das im Grundwasserwerk gewonnene Trinkwaser künftig PFC-frei und weicher zu machen. In drei Filtertanks (Foto: Holzmann) wird das anfallende Abwasser von PFC gereinigt, bevor es in den Sandbach geleitet wird.

Karlsruhe / Berlin

Schifffahrt stark eingeschränkt Karlsruhe/Berlin (dpa) - Auf der wichtigsten deutschen Wasserstraße für Güter, dem Rhein, können Schiffe zurzeit wegen der Dürre nur mit wenig Ladung fahren. Dies teilte die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt mit. Auch auf Elbe und Oder gibt es Beeinrächtigungen (Foto: dpa).