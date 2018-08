Strukturen und Farbe schaffen Raum und Tiefe

Auch O-Töne wie jene von Anita Heger aus Pforzheim aus dem Kurs "Schüttbilder" von Gerhard Almbauer sind oft zu hören. Die Kunstpädagogin und nebenberufliche freie Künstlerin möchte ihr Spektrum erweitern mit neuen Techniken. "Der kreative Flow in der Gruppe und die einmalige Atmosphäre zusammen mit der Rundumverpflegung ermöglichen es einem, sich voll und ganz auf das Malen einzulassen."

Alle 13 Kursteilnehmerinnen schätzen Almbauers Unterstützung und seinen Erfahrungsschatz: "Wir lernen nicht nur viel über Farbenlehre und Materialien, sondern auch eine Menge über Kunstgeschichte." Die Malerin Carla Hartmann aus Heidelberg interessiert am Schüttbildverfahren besonders die Mischung aus Spontaneität und Struktur. "Unser Dozent kann das hervorragend vermitteln. Er brennt für die Malerei." Der trockene Humor des gebürtigen Grazer Künstlers erstreckt sich auch auf seine handwerklichen Erläuterungen.

Gleichwohl versteht er es, der Laienfrau vom Badischen Tagblatt kurz und bündig die künstlerische Technik zu erläutern. Bis zu 20 Schichten Acrylfarbe unterschiedlicher Konsistenz werden übereinander und nebeneinander auf die Leinwand gegossen und zumeist mit einem speziellen Malerbesen verstrichen. Die Schichtungen erfolgen von unten nach oben, von dunkel nach hell. Die Wirkung der Schüttbilder für das Auge des Betrachters ist verblüffend. Aus der Synthese von Farben, manchmal auch nur Farbnuancen, entstehen Tiefe und Raum.

"Berge fließen" lautet das Motto des Kurses von Carola Czempik, die bereits seit zwölf Jahren in der Sommerakademie von Schloss Rotenfels vertreten ist. Für ihr ebenso einmaliges wie ungewöhnliches "Musik-Malerei-Konzept" gibt es inzwischen so viele Interessenten, dass ein zusätzlicher Kurs im Frühjahr angeboten werden kann. Gut die Hälfte der Teilnehmer rekrutiert sich inzwischen aus bekannten Gesichtern. "Es entstehen Freundschaften", erklärt sich die Berliner Malerin und Bildhauerin den großen Zulauf. "Das schafft Vertrauen, auch oder gerade bei unseren nicht eben einfachen Themen, die sich um uns herum und in der Welt draußen noch viel dramatischer darstellen."

Im Theatersaal sind auch diesmal zwölf zumeist künstlerisch vorbelastete Frauen innerhalb einer Woche zu einem eingeschworenen Team zusammengewachsen. "Die optimalen Bedingungen, unter denen man hier arbeiten kann", sind für alle wichtig, noch mehr aber die intensive künstlerische und menschliche "Fürsorge" von Carola Czempik. Experimentelles Malen und Zeichnen mit Gesteinsmehlen, (Farb-)Pigmenten und Wachs gehen hier eine Verbindung ein mit ausgewählten Stücken des zeitgenössischen Komponisten David Lang.

Die "Czempik-Mehrfachtäterin" Helga Lauterbach aus dem Elsass reizt vor allem die gleichzeitige Auseinandersetzung mit bildhauerischen Elementen und der Malerei. Durch die Schichtungen auf unterschiedlichen Bildträgern (Leinwand, Holzplatte, geschöpftes Papier) ergebe sich ein hochspannendes Arbeiten.

Für die Mannheimer Hobbykünstlerin Roswitha Meessen bedeutet dieser Kurs "eine wunderbare Herausforderung, gepaart mit durchaus hartem Stoff. Der Themenbereich und die zweimaligen Musikhäppchen am Tag nach einem vom Andersen-Märchen ,Das Mädchen mit den Schwefelhölzern' inspirierten Oratorium Langs berühren mich sehr." Da sich die Bilder in ihrer Struktur und Sprache stets veränderten, seien sie vergleichbar mit Metamorphosen, in einem Prozess, den man nie vollständig kontrollieren könne. "Doch Carola Czempik fängt die damit einhergehenden Emotionen und Gedanken in jeder Hinsicht unglaublich gut auf."