Hunderte Arbeitsstunden für das Dorffest

Bühl

Vimbuch plant neues Dorfzentrum Bühl (jo) - Der Autoverkehr hat Vimbuch um seine Dorfmitte beraubt. Manuel Royal möchte ein neues Zentrum mit Aufenthaltsqualität schaffen. Dazu bietet sich das Areal mit Feuerwehrgerätehaus und ehemaligem Stierstall an (Foto: jo). Nach der Sommerpause soll die Bürgerbeteiligung starten.

Sinzheim

Dorffest in Vormberg Sinzheim (red) - Das Vormberger Dorffest "Unter der Linde" zeugt von einer langen Tradition und findet am kommenden Wochenende bereits zum 30. Mal im Ortskern des Sinzheimer Ortsteils statt. Am Sonntagmorgen wird an der Mariengrotte zum Gottesdienst (Foto: pr/Archiv) eingeladen.

Gaggenau

Dorffest Sulzbach: Künstlerscheune Gaggenau (red) - Heute, 9. Juni beginnt die zweitägige 775-Jahr-Feier in Sulzbach. Einen kulturellen Höhepunkt wird dabei die sogenannte Künstlerscheune setzen, in der Bilder, Ton- und Holzarbeiten von ortsansässigen Kunsthandwerkern gemeinsam gezeigt werden (Foto:pr).