Anrüchiges Ambiente im Bauhof-Keller

Schüttungen reichen aus Weisenbach (mm) - Trotz der langen Trockenperiode reichen die Quellschüttungen für die Wasserversorgung und Weisenbach und Au aus. Bereits 1907 wurden die ersten Quellen gefasst, der Hochbehälter Gerstenland ist seit 1982 in Betrieb und wurde 2006 modernisiert (Foto: Wörner)

Standort für Kunstwerk gesucht Gernsbach (vgk) - Wie viele Kunstwerke der 1997 in Baden-Baden verstorbene Künstler Walter Binz hinterlassen hat, ist nicht bekannt. Eines davon ziert ein Gebäude in Gernsbach, das vor dem Abriss steht. Daher wird für das Kunstwerk ein neuer Standort gesucht (Foto: vgk).

"Bienenweide" erfreut Bauhof Weisenbach (red) - Die Saatgut-Mischung "Bienenweide" erfreut die Insekten genauso wie den Bauhof in Weisenbach. An drei Kreuzungen im Ort erblühen Blumen (Foto: Wörner). Der Bauhof hat dadurch einen Vorteil: Er muss bei dem Test weniger Aufwand für die Pflege betreiben.