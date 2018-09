Jedes einzelne Produkt zeugt von der Vielfalt der Region

Karlsruhe

Karlsruhe

17-Jähriger Radler schwer verletzt Karlsruhe (red) - In der Nacht zum Samstag ist ein 17-Jähriger bei einem Unfall in Karlsruhe schwer verletzt worden. Er war mit einem Auto zusammengestoßen. Beide Unfallbeteiligten gaben an, bei Grün gefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen (Symbolfoto: dpa).

Rastatt

Rastatt

Brandstiftung? Polizei ermittelt Rastatt (red) - Nach dem Brand von Hütten und Stallungen im Rastatter Gewann Rheinauenfeld, bei dem fast 100 Kleintiere zu Tode kamen, ermittelt die Polizei. Dem Besitzer ist es ein Rätsel, wie es zu dem Feuer kommen konnte, Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen (Foto: fuv).

Baden-Baden

Baden-Baden

Unfall: Gleichzeitig Grün? Baden-Baden (red) - Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag bei Sandweier, bei dem rund 10.000 Euro Schaden entstanden sind, sucht die Polizei Zeugen. Beide Autofahrer gaben an, bei Grün über die Ampel gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand (Symbolfoto: dpa).