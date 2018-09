Spannende Einblicke in Energieerzeugung

Forbach



Einblicke in das Fettweis-Werk Forbach (red) - Das Rudolf-Fettweis-Werk der EnBW in Forbach (Foto: Mack) besteht seit 100 Jahren. Wie der Strom in dem Pionier-Werk der Elektrifizierung erzeugt wird, erfahren Leser des Badischen Tagblatts bei "BT öffnet Türen" am Montag, 3. September. 24 Plätze werden verlost.