Dreharbeiten im H 10

Weisenbacher Kinopremiere Weisenbach (mm) - Im März 2017 war der Keller des Bauhofs Kulisse für Dreharbeiten. Im Gemäuer aus der Gründerzeit entstanden Szenen zu "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm". Das Werk ist ab 13. September zu sehen - Weisenbach hat Kino-Premiere (Foto: av).

Vorpremiere am Drehort Rastatt (ar) - Mit einem Schmankerl feierte der Rastatter Kinosommer am Samstag sein Silberjubiläum: Die Kinofreunde erlebten noch vor dem Kinostart am 13. September im Kulturforum den Film "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm", der zum Teil in Rastatt gedreht wurde (Foto: ar).

Popmusik als große Leidenschaft Bühl (jo) - Mit der Musik-Castingshow "The Voice Kids" wurde Michele Mahn in der Region schlagartig bekannt. An der Bühler Musikschule gründete sie ihre erste Band. Kürzlich hat die 18-jährige Popsängerin ihr Abitur gemacht und will nun Profi werden (Foto: Daniel Godde).

Dreharbeiten im "Casa Antica" Bühl (kie) - Für die Kabel-eins-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal" fanden am Freitag Dreharbeiten in der "Gude Stub - Casa Antica" in Bühl statt. 3 000 Euro Siegerprämie winken. Doch für Inhaber Andrea Alesi geht es weniger ums Gewinnen als um den kollegialen Austausch (Foto: kie).