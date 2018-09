Motorrad fällt in die Murg

Rastatt

Verbremst und gestürzt Rastatt (red) - Offenbar verbremst hatte sich am Dienstag ein Motorradfahrer in der Friedrichstraße in Ottersdorf. Er stürzte und sein Motorrad rutschte zuerst gegen ein entgegenkommendes Auto und dann gegen ein geparktes Fahrzeug. Der Biker wurde leicht verletzt (Symbolfoto: dpa).

Weisenbach

Motorradfahrer schwer verletzt Weisenbach (red) - Kollision in Weisenbach: Ein 78-jähriger Autofahrer verletzte am Mittwochmorgen einen 29-jährigen Motorradfahrer schwer. Der Mann hatte den Kradfahrer laut Polizei übersehen. Das Motorrad fiel dadurch etwa acht Meter die Böschung hinunter (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Moped- und Motorradtreffen Baden-Baden (cri) - Acht zweirädrige Oldtimer (Foto: cri) haben die Veranstalter des Moped- und Motorradtreffens als Lockvögel vor dem Autohaus Karcher in Steinbach aufgestellt. Damit werben sie für das 6. Steinbacher Moped- und Motorradtreffen dort am Sonntag, 9. September.

Gernsbach

Bei Unfall lebensgefährlich verletzt Gernsbach (red) - Bei einem Motorradunfall am Dienstagabend in Gernsbach wurde der 55 Jahre alter Fahrer schwer, seine 52-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Die beiden waren nach einem Sturz rund fünf Meter eine Böschung hinabgerutscht (Symbolfoto: bema).