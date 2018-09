Dem Standort eine sichere Zukunft gegeben

"Es ist das zweite Mal in diesem Jahr, dass ich in Gernsbach einen langjährigen Mitarbeiter verabschieden muss", meinte ein bedauernder Wulf Meueler, Mediclin-Regionaldirektor Baden-Württemberg. Unter Lutz Leitung habe sich ab 2010 die Neurologie an den zwei Standorten in Gernsbach (Casimir-Katz-Straße und Langer Weg) etablieren können. Seine Ideen und die Erweiterung der Phasen C und D um die neurologische Frührehabilitation, die Phase B, haben dem Standort eine sichere Zukunft gegeben, so Meueler. Ein weiterer Meilenstein sei Mitte 2016 die Realisierung der Beatmungsabteilung gewesen, in der Patienten auch von der künstlichen Beatmung entwöhnt werden. Er wünschte dem Scheidenden auch im Namen des Vorstands Kraft und viel Erfolg für die neuen beruflichen Herausforderungen. An die Schaffung der strukturellen Voraussetzungen in der Reha-Klinik und den Aufbau der Neurologie sowie an die bis 2017 in diesem Bereich erfolgten 35000 Pflegetage erinnerte auch Andrea Ritz, die Kaufmännische Direktorin des Reha-Zentrums Gernsbach. Ein weiterer Ausbau der Phase B sei geplant.

Den Mut, aufzubrechen, um mit Energie etwas Neues aufzubauen, sowie das Engagement und das Vertrauen des Chefarzts in die Arbeit der Therapeuten würdigte Ergotherapeutin Evelyn Luft, stellvertretende Therapieleiterin. Sie fügte ergänzend hinzu: "Sie hinterlassen ein gutes Fundament."

"Die Arbeit im interdisziplinären Team, in dem verschiedene Berufsgruppen überlappend zusammenarbeiten, ist für mich Behandlung, wie sie sein soll", bedankte sich Lutz bei allen Mitwirkenden und führte weiter aus: "Reha kann nur erfolgreich sein, wenn man sich schwerst betroffenen Patienten zuwendet, das haben wir erreicht."

Ab 1. Oktober wird der gebürtige Österreicher Thomas Mokrusch die Fachklinik für Neurologie als Chefarzt leiten. Der Facharzt für Neurologie, Psychosomatische Medizin und Psychotherapie will zunächst das Werk von Lutz weiterführen und freut sich schon auf seine Tätigkeit in Gernsbach. "Ich komme gerne her", betonte der 65-jährige Mokrusch.

Auch ein Ständchen wurde Professor Dietmar Lutz zum Abschied von den Anwesenden gesungen, das Dr. Matthias Kramer, Chefarzt der Fachklinik für Geriatrie, auf der Gitarre begleitete.