"Arbeiten ist mein Lebensinhalt"

Durmersheim

"Foto Herz" wird abgerissen Durmersheim (HH) - Der Bagger stand schon seit einigen Tagen bereit, am Dienstag haben die Arbeiten dann begonnen: Das "Foto Herz"-Gebäude in der Speyerer Straße wird derzeit dem Erdboden gleichgemacht. Die Gemeinde hofft, dass dort ein Café entstehen könnte (Foto: HH).

Colmar

Frischekur für Isenheimer Altar Colmar (red) - Die Bildtafeln nachgedunkelt, die Bemalung abgelöst - der Isenheimer Altar (Foto: dpa), das Meisterwerk von Matthias Grünewald, wird in den nächsten Jahren umfassend restauriert. Das Unterlindenmuseum in Colmar lässt das Publikum bei der diffizilen Arbeit zusehen.

Baden-Baden

Neuer Name: Kunstwerkstatt Baden-Baden (nie) - Ein neuer Name soll verdeutlichen: Die Kinderkunstwerkstatt steht nicht nur jungen Menschen offen. Daher wird die Einrichtung des Museums Frieder Burda in Kunstwerkstatt umbenannt. Damit wolle man weiteren Anforderungen entsprechen (Foto: Ernst).

Baden-Baden

Drei Verletzte und hoher Schaden Baden-Baden (red) - Drei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachden sind bei einem Unfall am Dienstag auf der A5 zwischen Baden-Baden und Rastatt entstanden. Ein Auto war einem anderen aufgefahren, ins Schleudern geraten, abgehoben und in einen Wald geflogen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Drei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachden sind bei einem Unfall am Dienstag auf der A5 zwischen Baden-Baden und Rastatt entstanden. Ein Auto war einem anderen aufgefahren, ins Schleudern geraten, abgehoben und in einen Wald geflogen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr