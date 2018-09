Großes Beet für kleine Gärtner

Rastatt



Erfolgreich auf Filmfestivals Rastatt (dm) - Mehr als 1,2 Millionen Klicks bei You Tube, zahlreiche Festival-Preise gerade auch in USA und in der Filmhauptstadt Los Angeles: Der Rastatter Joachim Weber hat mit seiner Animationskurzfilmserie "Pensioner Chips" international Erfolg (Foto: Weber).