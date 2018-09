Großes Beet für kleine Gärtner

Lichtenau

Stets mit Bedacht gewirtschaftet Lichtenau (sie) - Norbert Graf freut sich, den Kilometerstand seines Wohnmobils in die Höhe zu treiben (Foto: sie). Seit dem 1. September ist der Lichtenauer Kämmerer im Ruhestand. Fast 43 Jahre lang leitete die finanziellen Geschicke der Stadt. Dabei wirtschaftete er stets mit Bedacht.

Serena Williams im US-Open-Finale New York (sid) - Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin Serena Williams (Foto: AFP) und die 16 Jahre jüngere Japanerin Naomi Osaka bestreiten das Endspiel bei den US Open in New York. Die 36-jährige Williams besiegte die Lettin Anastasija Sevastova beim 6:3, 6:0 in 66 Minuten.

Erfolgreich auf Filmfestivals Rastatt (dm) - Mehr als 1,2 Millionen Klicks bei You Tube, zahlreiche Festival-Preise gerade auch in USA und in der Filmhauptstadt Los Angeles: Der Rastatter Joachim Weber hat mit seiner Animationskurzfilmserie "Pensioner Chips" international Erfolg (Foto: Weber).