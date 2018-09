Ziel: Weniger Händler - mehr Niveau

Stuttgart



Zur Demokratie erziehen Stuttgart (red) - Nur zwei Jahre, nachdem die neuen Bildungspläne im Land in Kraft getreten sind, arbeitet das Kultusministerium an einer Ergänzung in einem wesentlichen Punkt. Den bisher sechs Leitperspektiven wird mit der "Demokratieerziehung" eine siebte hinzugefügt (Foto: dpa/av). » Weitersagen (red) - Nur zwei Jahre, nachdem die neuen Bildungspläne im Land in Kraft getreten sind, arbeitet das Kultusministerium an einer Ergänzung in einem wesentlichen Punkt. Den bisher sechs Leitperspektiven wird mit der "Demokratieerziehung" eine siebte hinzugefügt (Foto: dpa/av). » - Mehr