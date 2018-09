Kalender zur 800-Jahr-Feier liegt vor

Iffezheim



Auftakt der Turf-Woche Iffezheim (red) - Zum Auftakt der Galopp-Rennwoche in Iffezheim reist auch der deutsche Rekordhalter der Trainer an: Markus Klug (Foto: Sorge), der mit bislang 40 Siegen an der Spitze steht. Allein dreimal hat er das traditionsreiche Deutsche Derby in Hamburg gewonnen.