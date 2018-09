Zwei Einbruchserien in Gartenhütten Von Thomas Senger Gaggenau - Wer macht sich an Gartenhütten in der östlichen Kernstadt zu schaffen? Diese Frage beschäftigt die Beamten des Polizeireviers Gaggenau seit einigen Wochen. Genau genommen sind es zwei Serien, erläutert die Polizei auf BT-Anfrage: Vom 29. Juli bis zum 29. August wurden acht Einbrüche gemeldet; diese wurden im Bereich Körnerstraße, Wiesenweg in Richtung Michelbach verübt. Vom 3. bis 9. September wurden bislang zehn Einbrüche angezeigt. Bei weiteren drei Einbrüchen konnten die Geschädigten nicht erreicht werden. Diese insgesamt 13 Vorfälle ereigneten sich in den Gebieten "Heil", "Altheil" und "Neuheil". Die Hütten wurden jeweils "nur" aufgebrochen, entwendet worden sei nichts, so die Polizei. Auch Elektrogeräte seien nicht gestohlen worden. Da viele Hütten im Außenbereich liegen, lässt sich der Tatzeitraum oft nur vage umreißen. Auf den oder die Täter gebe es bislang auch keinerlei Hinweise. Kriminaltechniker haben die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf mögliche Täter geben kann oder von weiteren Aufbrüchen Kenntnis hat, möge sich beim Polizeirevier Gaggenau melden unter (07225)98870.

