Schon am Freitagabend aufs Floß

Das Einsetzen der vier Teilstücke von der Igelbachstraße aus in die Murg ist noch immer ein Ereignis, für das die Autofahrer vermutlich gerne im Stau stehen. Die Flößer lassen auch in diesem Jahr wieder für den Fahrspaß auf der Murg die Muskeln spielen. Denn nachdem das Gefährt sicher das Wasser erreicht hatte, zogen es die Helfer auf die linke Seite des Flusses. Dort begannen die Flößerinnen und Flößer mit dem Thekenaufbau, dem Errichten der Holzhütte und dem Aufhängen der Beleuchtung. Für genügend Wasser unterm Kiel ist ebenfalls gesorgt. Insgesamt fahren die Flößer an den beiden Tagen 20 Mal die Murg auf- und abwärts.

Gern gepflegte Tradition ist die Feuerwerksfahrt. Das Feuerwerk am Samstagabend ab 20.30 Uhr ist der große Festklassiker, für den die Murg und die Silhouette der Stadt die grandiose Kulisse bieten. Die Karten dafür können am Altstadtfest-Samstag ab 12 Uhr an der Anlegestelle in der Schlossstraße erworben werden.

Neu ist das Angebot der Floßfahrt am Freitagabend im Schein der Fackeln, um bei Mondschein, einem Glas Sekt oder Bier das malerische Panorama der Gernsbacher Altstadt auf sich wirken zu lassen. Doch auch Flößer haben bei allem Erfolg noch Träume. Sie wünschen sich Nachwuchs und Unterstützung, so dass es auch im nächsten Jahr am Altstadtfest heißen kann: Leinen los.

Kanonenschüsse, der Einzug der Murgflößer, der Hecker- und Biedermeiergruppe, der Mittelalterfreunde von Pro History, Bürgermeister Julian Christ, Ortsbüttel Rudi Seifried und der Stadtkapelle Gernsbach läuten den offiziellen Festbeginn am Samstag um 15 Uhr auf der Hofstätte ein.

Das "Warm-up" steigt bereits am Freitag ab 19 Uhr mit Musikdarbietungen an den unterschiedlichsten Stellen. Entlang der Haupt- und Waldbachstraße und vor der Stadthalle geben sich kulinarische Genüsse aus der ganzen Welt ein Stelldichein.

Nicht fehlen dürfen Merguez, Quiche Lorraine, feine Schnäpse und französischer Rotwein, offeriert von den französischen Freunden aus Baccarat. Die Partnerschaftsfreunde aus dem italienischen Pergola werden mit leckeren Trüffeln und Weinen um die Gunst der Besucher werben.

In der Amtsstraße hält mit der Gruppe Pro History wieder das Mittelalter Einzug. Dort erwartet die Besucher eine tolle Mischung aus Hexenelixieren, Heilsteinen, Kerzenziehern, Mittelalterkrämerei und vielem mehr. Im Schein von Kerzen und Laternen wird "Musiqua Antiqua" unter anderem im Keller des Alten Rathauses einen Auftritt haben.

Auch der Storchenturm ist zu besichtigen. Er wird samstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt vom Arbeitskreis für Stadtgeschichte für die Besucher geöffnet sein.

Zwei Tage geben die Vereine ihr Bestes, ob hinterm Grill, Flammkuchen-Ofen oder mit Gesang, um ein fröhliches buntes Bild auf Plätze, in Straßen und Gassen zu zaubern. Auf mehreren Bühnen werben verschiedene Ensembles wie Salt o Vocale, Tikibar oder Sonrise um die Besuchergunst.

Lohnenswert ist auch ein Besuch im Katz'schen Garten. Dort werden samstags und sonntags Führungen angeboten. Sehenswert ist auch die Illumination des neobarocken Kleinods mittels 1500 Kerzen. Erstmals kann von der Öffentlichkeit die neue Brunnenanlage am Murgufer besichtigt werden.

Für die Kinder dreht sich an beiden Festtagen vor dem Café Felix das Kinderkarussell, und in der Schlossstraße ist die Hüpfburg zum Austoben aufgebaut. Unter dem Motto "Specials for Kitz" dürfen sich die Kinder am Festsonntag ab 11 Uhr beim "Platzhirsch" vor dem Alten Rathaus etwas malen oder basteln.