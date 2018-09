In Steillagen schützt kein Zaun gegen den Wolf

Gaggenau

Warteschleife statt "roter Punkt" Gaggenau (tom) - Seit anderthalb Jahren hat ein gut tausend Quadratmeter großes Grundstück an der Ottenauer Hauptstraße einen neuen Eigentümer. Der Investor würde hier gerne ein Wohnhaus errichten. Doch bald ebenso lange dauert der Zwist mit dem Rathaus (Foto: Walter). » Weitersagen (tom) - Seit anderthalb Jahren hat ein gut tausend Quadratmeter großes Grundstück an der Ottenauer Hauptstraße einen neuen Eigentümer. Der Investor würde hier gerne ein Wohnhaus errichten. Doch bald ebenso lange dauert der Zwist mit dem Rathaus (Foto: Walter). » - Mehr

Rastatt

Benz-Erweiterung: Viele Emotionen Rastatt (ar) - Die geplante Erweiterung des Benz-Werks setzt Emotionen frei. Dies wurde bei einer Bürgeranhörung der SPD in Ottersdorf deutlich. Beherrschendes Thema war die Verkehrsbelastung. Am Montag wird sich der Gemeinderat mit der Materie befassen (Foto: ar). » Weitersagen (ar) - Die geplante Erweiterung des Benz-Werks setzt Emotionen frei. Dies wurde bei einer Bürgeranhörung der SPD in Ottersdorf deutlich. Beherrschendes Thema war die Verkehrsbelastung. Am Montag wird sich der Gemeinderat mit der Materie befassen (Foto: ar). » - Mehr