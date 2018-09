In Steillagen schützt kein Zaun gegen den Wolf

Bühl

Geschenk zum runden Geburtstag Bühl (sie) - Die evangelische Johannesgemeinde mit Pfarrer Götz Häuser macht sich zu ihrem 50-jährigen Bestehen selbst ein großes und kostspieliges Geburtstagsgeschenk. Seit rund vier Wochen läuft die Neugestaltung des Außenbereichs des Kirchenareals in der Johannesstraße (Foto: sie). » Weitersagen (sie) - Die evangelische Johannesgemeinde mit Pfarrer Götz Häuser macht sich zu ihrem 50-jährigen Bestehen selbst ein großes und kostspieliges Geburtstagsgeschenk. Seit rund vier Wochen läuft die Neugestaltung des Außenbereichs des Kirchenareals in der Johannesstraße (Foto: sie). » - Mehr

Karlsruhe

Mehr als 5000 Sänger erwartet Karlsruhe (win) - Begeisternde Musik und ansteckende Chorgesänge in einer weltoffenen Atmosphäre. Wenn in der kommenden Woche Karlsruhe Gastgeberin des Gospelkirchentags sein wird, dann erwartet nicht nur OB Frank Mentrup ein großes Gemeinschaftserlebnis (Foto: Heck). » Weitersagen (win) - Begeisternde Musik und ansteckende Chorgesänge in einer weltoffenen Atmosphäre. Wenn in der kommenden Woche Karlsruhe Gastgeberin des Gospelkirchentags sein wird, dann erwartet nicht nur OB Frank Mentrup ein großes Gemeinschaftserlebnis (Foto: Heck). » - Mehr

Ottersweier

TSO und MuKu wollen mitmischen Ottersweier (red) - Auch die Handball-Südbadenliga der Frauen startet am Wochenende in die Saison. Mit dabei sind sechs Teams aus dem Bezirk Rastatt - eine mehr als respektable Quote. Die TS Ottersweier und die SG Muggensturm/Kuppenheim wollen oben mitmischen (Foto: HR). » Weitersagen (red) - Auch die Handball-Südbadenliga der Frauen startet am Wochenende in die Saison. Mit dabei sind sechs Teams aus dem Bezirk Rastatt - eine mehr als respektable Quote. Die TS Ottersweier und die SG Muggensturm/Kuppenheim wollen oben mitmischen (Foto: HR). » - Mehr