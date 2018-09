Sehr guter Standort

Gernsbach - Ein Wochenmarkt muss nicht bespaßt werden, da macht der Gernsbacher keine Ausnahme. Jeden Freitag ist er in der Salmengasse Treffpunkt, um einzukaufen und bietet Gelegenheit, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen oder Mitbürger kennenzulernen. Just vor dem Altstadtfest stand nun der 15. Jahrestag der Standortfindung des Markts in der Salmengasse an.

Nur zwei Ecken weiter wurde überdies die Eröffnung des Bacchusbrunnens am Murgufer gefeiert. Genauso wie der Katz'sche Garten ist der Markt "nicht mehr aus unserer Stadt wegzudenken", dies befand Bürgermeister Julian Christ am Freitag bei seiner kurzen Ansprache.

Auf die Frage, wo denn der Markt, dessen Marktordnung schon im Jahre 1416 Regeln aufstellte, zuvor seinen Standort hatte, folgte Stille. Kurzes oder auch längeres Überlegen der Besucher war ein gutes Zeichen, wie tief verwurzelt der Standort inzwischen ist. Marktleiter Walter Westhoff, weiß es jedoch ganz genau. "Der Urmarkt stand in der Altstadt, rund um den Metzgerbrunnen", berichtete er. Da das für die Beschicker wohl immer schwieriger wurde, zog der Wochenmarkt um. Nächste Plätze waren die Amtsstraße, der Rathausplatz und die Gerbergasse.

Einst Einkauf durch das Autofenster

Eine Besonderheit des Standorts auf dem Färbertorplatz sei die Möglichkeit eines "Drive-in" gewesen. "Da konnte so mancher Autofahrer seine Einkäufe, ohne auszusteigen, gleich durchs heruntergekurbelte Fenster erledigen", erinnerte sich Westhoff schmunzelnd.

Doch Gernsbach veränderte sich, und der Wochenmarkt bietet nun seit 15 Jahren an seinem aktuellen Standort an jedem Freitagvormittag für durchschnittlich 14 Marktstände die Gelegenheit, sich zu präsentieren. Ob Spießbraten aus heimischer Schlachtung, Radieschen oder Obst aus der Region, schlesische und badische Wurstwaren, Spezialitäten aus Italien oder französische Baguettes und Backwaren: Für fast jeden Geschmack findet sich Passendes. Natürlich konnte am örtlichen Häfele-Stand auch ein "Käffchen" zu leckerem Kuchen getrunken werden, am Stand eines Messer- und Scherenschleifers gab es geschärfte Klingen.

Am Freitag fehlte zwar der gewohnte Blumenstand, aber dafür hatten Interessierte am Bürgerinformationsstand Gelegenheit, Neues und Interessantes über die Stadt, Vereine, örtliches Gewerbe, Parteien und Schulen zu erfahren.

Nicht ganz so ernst indes wollte Clown Schorsch, Georg Schweitzer aus Karlsruhe, genommen werden. Mit seinen Kommentaren zu diesem und jenem und den Versuchen, viele Besucher ins Marktgeschehen einzubinden, sorgte er für Schmunzeln, auch Lachen und vor allem die Lust, noch etwas länger am Salmenplatz verweilen zu wollen.

Was sich für die Teilnehmer des Gewinnspiels durchaus auszahlte. Aus 16 aufzufindenden Buchstaben ergab sich das Wort "Marktmeister Aydt". Das ist eine Bezeichnung für den Eid (mittelalterlich: Aydt) für amtlich-öffentliche Personen im Mittelalter. Glücksfee Artur zog aus dem Lostopf Benno Hurrle, Gertrud Beccarelli und Hildegard Gerstner. Sie durften sich über prall gefüllte Einkaufstüten freuen.

Überhaupt erwiesen sich die Mitglieder des Gernsbacher Gewerbevereins als äußerst freigiebig, denn Clown Schorsch und Marktmeister Westhoff verteilten weitere Gutscheine. Aber auch alle, die nicht am Preisrätsel teilnahmen, bekamen am Obst- und Gemüsestand von Harald Hund aus Oberkirch-Haslach etwas geschenkt: eine Schale Zwetschgen zusätzlich zu ihrem Einkauf.