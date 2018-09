Mehr als 80 Prozent für verbesserte Versorgung

Gernsbach



Positiver Rücklauf zum Dorfladen Gernsbach (vgk) - Der in Reichental geplante Dorfladen rückt näher. Die an 320 Haushalte verteilten Fragebögen seien überwiegend positiv bewertet worden, Ortsvorsteher Bernhard Wieland. 187 Rückläufer seien registriert worden, das seien 58 Prozent (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Der in Reichental geplante Dorfladen rückt näher. Die an 320 Haushalte verteilten Fragebögen seien überwiegend positiv bewertet worden, Ortsvorsteher Bernhard Wieland. 187 Rückläufer seien registriert worden, das seien 58 Prozent (Foto: vgk). » - Mehr