Brunnen restauriert

Gernsbach (red) - Am "Brünnelesweg" in Staufenberg sind dieser Tage durch einige Einheimische Restaurierungen durchgeführt worden. In den 1990er Jahren hatte der inzwischen verstorbene Staufenberger Felix Grimm verschiedene Holzbrunnen gefertigt und am Waldweg zwischen "Sattley" und "Weiser Stein" aufgestellt. Fortan nannten ihn die Einwohner des Stadtteils nur noch "Brünnelesweg".

Da nun der Zahn der Zeit kräftig an den inzwischen teilweise maroden Brunnen genagt hatte, bildete sich eine Gruppe aus jungen ortsansässigen Erwachsenen, um dieses Problem zu beseitigen. Die Idee schwelte schon seit dem Tod des Brunnenbauers Felix Grimm und wurde nun mit Hilfe von Gemeinderätin Gabi Kienzle und in Absprache mit Förster Uwe Meyer (beide FBVG) angegangen.

Der erste neue Brunnen wurde nun installiert sowie ein weiterer gut erhaltener Brunnen hergerichtet. "Die jungen Männer arbeiten gerade schon an weiteren neuen Brunnen", berichtet Kienzle und weist darauf hin, dass sie sich auch zusätzlich um die Entsorgung der alten Brunnen kümmern wollen. Die Stadtparlamentarierin der FBVG lobt zudem das ehrenamtliche Engagement, wodurch diese "schöne Strecke bald in neuem Glanz erstrahlen kann", heißt es in der Mitteilung aus Staufenberg abschließend.