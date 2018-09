Wer hat dem Kopf das "Mehl" geklaut?

Forbach (mm) - Mehl gibt es auf dem Mehliskopf keines, höchstens in verarbeiteter Form in den dort in der Gastronomie angebotenen Nahrungsmitteln. Was es dort gibt, sind attraktive Freizeitangebote. Was es derzeit auch nicht gibt, das ist das "h" im Namen auf dem Hinweisschild an der Abzweigung von der B462 beim ehemaligen Hotel "Wasserfall" bei Raumünzach. Es ist einfach nicht mehr da, der "Meliskopf" hat seine Dehnung verloren. Im Rastatter Straßenbauamt, verantwortlich für die Beschilderung, ist man über den Fehler reichlich zerknirscht. Keinem der Verantwortlichen fiel der fehlende Buchstabe auf. Auch der einheimische Autofahrer fährt achtlos am relativ neuen Straßenschild vorbei, weiß er doch, dass nach der Schwarzenbach-Talsperre und Herrenwies der Mehliskopf kommt. Dem Fremden, ja dem fällt es erst recht nicht auf, für ihn ist das Dehnungs-h eher zweitrangig. Allerdings: Alles muss seine Richtigkeit haben. "Das Schild wird zeitnah korrigiert," heißt es aus der Rastatter Verkehrsbehörde und bedankt sich für den Hinweis. Dem Mehliskopf selbst kann es egal ein, Hauptsache, der Weg zu seinen Sport- und Spaßangeboten ist ausgeschildert.