Vereine wieder ins Boot statt aufs Floß holen

Gernsbach - Die Gernsbacher Murgflößer sind mit ihrem beliebten Floß sicher nicht gemeint, wenn Rudi Seifried anmahnt: "Wir müssen wieder die Vereine ins Boot holen!" Das "rundum gelungene" Altstadtfest am Wochenende hat zwar Bürgermeister Julian Christ begeistert: "Schöner hätte mein Start nicht sein können."

Bei seiner Altstadtfest-Premiere als Rathaus-Chef sah Christ am Wochenende "ein tolles Fest" und schob "ein großes Dankeschön an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir so viele Gäste in Gernsbach begrüßen konnten" nach. Problem aber: Es werden immer weniger Gernsbacher, die zu dem Zuschauermagneten beitragen. Rudi Seifried, der zu den Urvätern des Altstadtfests zählt und es bei den 43 Auflagen schon von allen Seiten aus mit betreute und unterstützte, beklagt: "Wenn ich die Teilnahme der Vereine betrachte, tut das weh! Früher unterstützten bis zu 58 das Altstadtfest - heute ist es nur noch ein Dutzend. Wir müssen aufpassen, dass der Charakter des Fests nicht weiter abkippt, sonst haben wir bald nur noch professionelle Stände. Die Keller, die so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal waren, sind mittlerweile geschlossen."

Früher habe der Turnverein Gernsbach alleine drei Stände und vier Keller betrieben, betont der ehemalige TVG-Vorsitzende - heute ist von dem Großverein lediglich noch die Handball-Abteilung mit einem Bewirtungsstand vertreten. "Die Jungen wollen nicht mehr", mutmaßt Seifried und sieht auch "Ausflüchte der Vereine, dass ein Stand zu teuer" sei. "Die Standgebühren wurden zwar erhöht, weil die Stadt auch Auslagen hat", räumt der FBVG-Gemeinderat ein, aber das allein könne er als Grund für Rückzüge der Klubs nicht akzeptieren.

Der städtische Kämmerer Benedikt Lang assistiert: "Ziel von uns als Veranstalter ist es, dass sich jeder am Fest beteiligen und zum Gelingen beitragen kann. Die Standgebühren für das Altstadtfest sind mit 250 Euro für einen Stand kleiner zehn laufende Meter und 300 Euro für über zehn laufende Meter sehr moderat. Die Entgelte decken nur in geringem Umfang den Aufwand." Zudem betont Lang: "Als zusätzliche Leistungen können die fertig aufgebauten Markthütten gemietet und Wasser sowie Strom direkt am Standplatz bezogen werden."

Seifried, der seit 1988 das Altstadtfest als Ortsbüttel mit Reden eröffnete und nun abtrat, will dem Altstadtfest zu neuem Glanz verhelfen. Der 69-Jährige fordert: "Es braucht ein Team mit neuem Konzept. Das Fest wird ja sehr gut angenommen", betont er und sieht sich wie seine Gemeinderats-Kollegen in der Pflicht "zu sagen, was wir wollen".