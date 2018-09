Am Anfang stand der Wille zum Musizieren

Ottersweier

Autofahrerin gerät in Gegenverkehr Ottersweier (red) - Vermutlich aufgrund eines Schwächeanfalls hat eine 40 Jahre alte Autofahrerin am Montag einen Unfall auf der B3 bei Ottersweier verursacht. Sie selbst und eine weitere Autofahrerin wurden dabei verletzt. Die Bundesstraße war zeitweise komplett gesperrt (Symbolfoto: red).

Gaggenau

Vier Verletzte bei Unfall Gaggenau (red) - Bei einem Unfall in Gaggenau sind am Montag vier Personen verletzt worden. Zudem entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro. Beide Fahrzeuge, die an der Kollision in der Schulstraße beteiligt waren, mussten abgeschleppt werden (Symbolfoto: dpa).

Bad Herrenalb

Leiche auf Straße bei Bad Herrenalb Bad Herrenalb (lsw) - Auf der Landstraße 340 zwischen Bad Herrenalb und Dobel ist eine Leiche gefunden worden. Die Leiche weise Schussverletzungen auf, sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen in Karlsruhe. Wer die tote Person ist, war zunächst unklar (Symbolfoto: dpa).

Rastatt / Kuppenheim

Kontrollaktionen für mehr Sicherheit Rastatt/Kuppenheim (mak) - Für die Erstklässler im Kreis Rastatt hat der Ernst des Lebens begonnen. Um die Sicherheit auf dem Schulweg zu erhöhen und die Autofahrer zu sensibilisieren, führt das Landratsamt in der ersten Schulwoche Kontrollen vor Schulen durch (Foto: Koch).