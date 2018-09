Am Anfang stand der Wille zum Musizieren

Gaggenau

Baubeginn für die Schulmensa Gaggenau (tom) - Die Arbeiten haben bereits begonnen, denn der Zeitplan ist ehrgeizig: Ende 2019 soll der Anbau an die Merkurschule fertig sein: Mensa mit 300 Plätzen im Erdgeschoss, Fachräume im Obergeschoss, Kosten von gut fünf Millionen Euro sind vorgesehen (Foto: Senger).

Rastatt

Investition in Anne-Frank-Schule Rastatt (ema) - "Der Lack ist ab", sagte Gabriele Reeb über den baulichen Zustand der Anne-Frank-Schule, als sich eine Delegation des Kreistags einen Eindruck von der Berufsschule verschaffte. Der Landkreis investiert deshalb 3,4 Millionen Euro in das Gebäude (Foto: ema).

Sasbachwalden

Startschuss für Anima Tierwelt Sasbachwalden (as) - Die Anima Tierwelt soll neuer Anziehungspunkt in Sasbachwalden werden. Die Geschäftsführerinnen Davina Schmitz und Maria Wruck (Foto: as) freuen sich, dass am 22. September nun der Grundstein gelegt wird. Im Interview sprechen sie über ihre Pläne.