"Suche" nach Mitarbeitern ist beendet

Karlsruhe

Zwergpinscher vor Markt gestohlen Karlsruhe (red) - Bislang unbekannte Täter haben am Samstag gegen 17 Uhr vor einem Supermarkt in der Karlsruher Striederstraße einen dreijährigen Zwergpinscher entwendet. Zeugen beobachten eine Gruppe, die sich mit dem zutraulichen Tier beschäftigte (Foto: Polizei).

Gernsbach

Bacchusbrunnen rechtzeitig fertig Gernsbach (red) - Rechtzeitig zum Altstadtfest in Gernsbach konnten Bürgermeister Julian Christ und die ehrenamtlichen Helfer um Jürgen Illig (Foto: Köhler) gestern den neuen Bacchusbrunnen am Katz′schen garten in Gernsbach eröffnen. Die mühevolle Arbeit dauerte sieben Jahre.

Karlsruhe

IKEA legt Grundstein Karlsruhe (win) - Noch rund zwei Jahre wird es bis zur Eröffnung des neuen IKEA-Marktes in Karlsruhe dauern, doch schon jetzt, bei der symbolischen Grundsteinlegung, gab es jede Menge zufriedener Gesichter. "Wir wollten immer nach Karlsruhe", sagt Johannes Ferber von IKEA (Foto: win).