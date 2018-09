Versorgungssicherheit auch im Notfall

Sasbachwalden

Startschuss für Anima Tierwelt Sasbachwalden (as) - Die Anima Tierwelt soll neuer Anziehungspunkt in Sasbachwalden werden. Die Geschäftsführerinnen Davina Schmitz und Maria Wruck (Foto: as) freuen sich, dass am 22. September nun der Grundstein gelegt wird. Im Interview sprechen sie über ihre Pläne.

Rastatt

Erneut Feuer im Rastatter "Rappen" Rastatt (red) - In dem Gebäude in der Rastatter Innenstadt, in dem es am Dienstag einen Großbrand gegeben hat, ist am Mittwochmorgen erneut ein Feuer aufgeflammt. Erneut wurden Anwohner evakuiert und Straßen gesperrt. Zwei Glutnester hatten sich entzündet (Foto: fuv/av).

Rastatt

Feuer wütet im "Rappen" Rastatt (yd) - In dem historischen Gebäude, in dem einst die Gaststätte "Zum Rappen" war, hat gestern in den frühen Morgenstunden ein Feuer gewütet. Fünf Menschen wurden verletzt. In der Innenstadt herrschte Ausnahmezustand. 69 Anwohner wurden vorsorglich evakuiert (Foto: Vetter).