Bombastisches Wetter sorgt für Bombenbesuch

Gernsbach - Bombenwetter 2018, Bombenbesuch 2018! Die vier Gernsbacher Freibäder durften bis gestern zum letzten Öffnungstag im Igelbachbad rund 72000 Besucher begrüßen - das sind fast 30000 mehr als die Badesaison zuvor, als nur 42412 Zahlende die Kassenhäuschen passierten! Eine beeindruckende Steigerung um rund 70 Prozent, selbst wenn man berücksichtigt, dass 2017 das Freibad in Obertsrot wegen Sanierungsarbeiten komplett geschlossen hatte.

Die Arbeiten dort haben sich aber auch offensichtlich gelohnt: Mit 14311 Gästen wurde die bisher höchste Besucherzahl im vergangenen Jahrzehnt um nahezu exakt ein Zehntel übertroffen - obwohl das Schwimmbecken nicht im Mai wie die anderen Bäder, sondern erst am 23. Juni freigegeben wurde. 2012 hatte die Stadtverwaltung Gernsbach in Obertsrot eine Zahl von 13016 Besuchern als Bestwert ermittelt. Am Spitzentag 29. Juli pilgerten 600 Sonnenanbeter durch den versetzten Eingangsbereich. Technisch wurde die Einrichtung überdies auf den aktuellen Stand gebracht.

Die Ortsteil-Bäder schlossen bereits am 9. September ihre Pforten. Angesichts der weiterhin angenehmen Temperaturen ließ die Stadt jedoch das Igelbachbad als größte Einrichtung bis gestern offen. So kletterte die Zahl noch um ein knapp halbes Tausend auf rund 40500 Besucher in dieser Freibad-Saison, die am 12. Mai begann. Über ein Drittel mehr als 2017, als 29892 Gäste erfasst wurden. Selbst gegenüber dem Topjahr 2009 (35818) bedeutet dies ein Plus von rund 13 Prozent, obwohl auch Arbeiten wie das Installieren der großen Ballfanganlage beim Beachvolleyball-Feld anstanden. Der beste Tag war der 1. Juli, als 1194 Zahlende die Kassen im Igelbachbad klingeln ließen.

Die Bäder in den Ortsteilen Lautenbach und Reichental baten ab 19. Mai ins Becken. Auch hier purzelten Rekorde. In Reichental lagen die gezählten Besucher erstmals im fünfstelligen Bereich. Von 8954 im Vorjahr stieg dieser Wert auf 10660. Ein Zuwachs von fast 20 Prozent. In Reichental wurden allerdings in der städtischen Statistik schon dreimal etwas mehr als 10000 Gäste "errechnet", was mit den Dauerkarten-Käufern zusammenhängt. Für sie hatte das Rathaus in den Vorjahren eine durchschnittliche Besucherfrequenz geschätzt. Am 5. August wurde mit 520 Schwimmfreunden sogar die Schallmauer von 500 durchbrochen.

Im kleinen Lautenbach liegt diese bei 200. Daran wurde am 4. August mit 196 immerhin gekratzt. 6502 Gäste zählte die Stadt in den knapp vier Monaten. Das ist der einzige Wert der Bäder-Statistik, der nicht Rekord ist seit 2008. Vor fünf Jahren hatten sich die engagierten Lautenbacher über 6763 Interessierte freuen dürfen. Der bisher zweitbeste Zuspruch bedeutet immerhin ein Plus von 1098 Besuchern im Vergleich zu 2017.

Die Gesamtzahl in den vier Freibädern pendelte in den Vorjahren meist zwischen 48000 und 54000. 2009 lag der höchste Wert im vergangenen Jahrzehnt bei 63571 Gezählten an den Kassenhäuschen. Angesichts dessen freut sich Bürgermeister Julian Christ natürlich über das außergewöhnliche Sommerwetter: "Wir haben die Gesamtbesucherzahlen aus dem letzten Jahr bei Weitem übertroffen. Es ist schön, dass sich unsere Gernsbacher Freibäder einer so großen Beliebtheit erfreuen", meint der Rathaus-Chef und schiebt nach, "eine schöne Badesaison geht zu Ende, und wir bedanken uns bei allen Gästen und Mitarbeitern für diese tolle Zeit!"