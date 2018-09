Straßenverkehr unter der Lupe

Gaggenau - Es ist recht klein und unscheinbar. Manchem Verkehrsteilnehmer fällt es aber doch ins Auge, ein kleines Kästchen. Momentan ist es am Mast eines Verkehrsschilds in Höhe des Gaggenauer Bahnhofs angebracht. Es handelt sich um ein Verkehrszählgerat. Seit gestern befindet es sich in der August-Schneider-Straße kurz hinter der Einmündung der Bahnhofstraße.

Mit dem Gerät soll der Verkehrsfluss erfasst werden, erklärt Dieter Spannagel, Leiter der Abteilung Bürgerservice und Ordnung der Stadtverwaltung. Gestern früh wurde es beim Bahnhof kurz vor der Einfahrt zum Sparkassenparkhaus angebracht, nachdem es in den vergangenen Wochen schon an anderen Stellen der Stadt zum Einsatz gekommen war.

Erfasst wird die Anzahl der Fahrzeuge, die den Bereich passieren. Das Messgerät kann unterscheiden zwischen Lkw, Pkw und Zweirädern. Kfz-Kennzeichen werden nicht erfasst, so Spannagel, ebenso wenig die genaue Uhrzeit der Messung. "Das Gerät kann auch Geschwindigkeiten messen", sagt der Ordnungsamtsleiter. Allerdings würde die Stadt nicht die einzelnen Fahrzeuge aufgelistet bekommen, sondern nur die Tendenz. Rund 2000 Euro kostete das Gerät. Aus den Tendenzen können Rückschlüsse gezogen werden auf das Verkehrsverhalten von den Fahrern allgemein. Hilfreich sind die Daten, wenn es um die Frage geht, ob und wenn ja, wo Dinge optimiert werden können. Im Einsatz war es unter anderem schon in Oberweier. Durchaus möglich, dass es in einigen Wochen noch mal im Bahnhofs-Bereich installiert wird. Bekanntlich hatte es dort verstärkt Beschwerden über Raser und Ruhestörungen, insbesondere in der Nacht, gegeben.