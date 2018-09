Kleiner, kompakt und voller Vielfalt

Gaggenau - Graue Wolken hingen am Himmel, als am frühen Freitagabend das Warm-up-Programm des Jahrmarkts startete. Ein plötzlicher Temperatursturz, leichter Nieselregen und stürmische Windböen läuteten den Herbst ein, der sich aber am Samstag wieder von seiner sonnigen Seite zeigte und zahlreiche Besucher nach Gaggenau lockte, die von Bürgermeister Michael Pfeiffer bei seiner offiziellen Eröffnung begrüßt wurden.

Schon seit mehr als 120 Jahren kommen Menschen aus der Region zur Herbstmesse, um Geselligkeit und Warenhandel zu verknüpfen. Der Spaß- und Unterhaltungsfaktor hat dabei an Bedeutung gewonnen, während der Bedarf an Lebensmitteln und Kleidung zurückgegangen ist. Dies hatte zur Folge, dass die Zahl der Krämer in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen war. Um die entstandenen Lücken zu schließen, wurde der Marktbereich in diesem Jahr verkleinert.

Die rund 100 Stände verteilten sich nun kompakt über die Eckener-, Jahn- und Konrad-Adenauer-Straße - ohne einen Rundgang durch die Amalienbergstraße zu ermöglichen. Dennoch bot die Gaggenauer Herbstmesse die gewohnte Vielfalt und hatte für Jung und Alt genug zu bieten. Gemütlich flanierten die Besucher zwischen den Ständen, an denen Lederwaren, Schmuck, Kleidung, Spielsachen und Nützliches für den Haushalt angeboten wurde. Die klassischen Handelswaren sorgten zusammen mit überzeugten Marktverkäufern wieder für die typische Jahrmarkt-Atmosphäre, zu der auch zahlreiche Vereine, Betriebe und Institutionen ihren Beitrag leisteten.

Zwischen Wildgerichten aus dem Smoker, Kartoffelsuppe, vegetarischen Küchle oder Merquez mit feurig-scharfen Soßen hatte der hungrige Besucher die Qual der Wahl, während auch die Lust auf süße Leckereien an jeder Ecke gestillt werden konnte.

Mehr und mehr füllten sich die Straßen und gaben Gelegenheit zum zwanglosen Austausch mit Freunden und alten Bekannten. Die Mädchen ließen sich farbige Armbänder wickeln oder bunte Strähnen ins Haar flechten, während die Jungs beim T-Shirt-Stand nach flotten Sprüchen suchten. Junge Familien trafen sich samt Zuckerwatte oder Riesenluftballon im Annemasse-Garten, weil die Kleinen hier bestens vom Verein Kindgenau unterhalten wurden oder sich im gesicherten Trampolin-Hochsprung übten.

Die Jugend zog es zum Rummelplatz, wo rasante Fahrgeschäfte, Schießbuden und Glücksspiele einen besonderen Reiz boten. Das Riesenrad wurde erstmals durch eine Attraktion ersetzt, die zwar ebenso den Blick auf sich lenkte, aber allein dadurch schon Schwindelgefühle auslöste.

Achterbahnerprobte Teenager

Doch die achterbahnerprobten Teenies kreischten vergnügt in den ausschweifenden Greifarmen von "Chaos" und stellten sich nach ihrer Fahrt gleich für die nächste Runde an. Neben den altbewährten Autoscootern und Karussells hatte sich diesmal auch ein "9D Action Cinema" mit beweglichen Kinosesseln und verschiedenen Effekten eingereiht, das für die Nutzer einen gemäßigten Action-Start oder -Abschluss darstellte.

Ebenso verhielt es sich mit den Ständen am Marktplatz der Innenstadt. Entweder begann hier der Jahrmarkt-Besuch mit einem Fischgericht vom Angelsportverein, oder er endete hier mit einem Einkauf in den Geschäften, die auch gestern ihre Türen geöffnet hatten. Die Verbindung über die "Bananenbrücke" lud am sonnigen Nachmittag zum Verweilen ein und erhielt in den Abendstunden durch die rote Beleuchtungskette einen besonderen Reiz.