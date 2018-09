Spaß, Teamgeist und Fair Play

Muggensturm

Sportstunde mit Weltmeisterin Muggensturm (jkh) - Unterricht von einer Weltmeisterin: Wer hätte das nicht gerne? Die Kindersportschule Mittelbaden (KiSS) macht für die Viertklässler der Albert-Schweitzer-Schule diesen Traum wahr. Verena Kaiser, die zweifache Boxweltmeisterin, war am Freitag zu Besuch (Foto: jhk).

München

Goretzka kehrt auf Schalke zurück München (dpa) - Leon Goretzka (Foto: AFP) hat sich beim FC Bayern schnell akklimatisiert. Am Samstag kehrt der Nationalspieler nun erstmals als Gegner in die Heimat zurück. Der Nationalspieler hat mit den Bayern einen perfekten Saisonstart hingelegt, neun Punkte vor Schalke.

Bühlertal

Schlemmen und Wandern Bühlertal (red) - Einmal im Jahr packen die Küchenchefs Bühlertäler Restaurants ihre Kochutensilien ein und ziehen hinaus in die Weinberge zum Weinwandertag. Am Mittwoch, 3. Ok tober, ist es wieder soweit: Zwischen 10 und 14 Uhr gibt die Tourist-Info Wanderpässe aus (Foto: gero).