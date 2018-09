Mitarbeiter und Werk seit 100 Jahren gesichert

Ottawa / Stuttgart

Ottawa/Stuttgart (dpa) - Der wegen eines heftigen Tornados in Kanada gestrandete baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann ist wieder zurück in der Heimat. Der 70-Jährige war noch in der Nacht von der kanadischen Hauptstadt nach Deutschland geflogen (Foto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden (gib) - Leiden die Mitarbeiter in vielen Kliniken unter viel zu vielen Betten für viel zu wenig Pflegekräfte, so stellt sich das Problem im Dahliengarten an der Lichtentaler Allee (Foto: Brüning) ähnlich dar: Es gibt viel zu viele Beete für viel zu wenig Pflegende.

Weisenbach

Weisenbach (mm) - Abgeschlossen ist die Sanierung im Erdgeschoss des Weisenbacher Rathauses, die "Suche" nach den "ausgelagerten" Mitarbeitern hat ein Ende. Die Kosten betragen rund 316 500 Euro, nächstes Jahr soll die Außenfassade einen neuen Anstrich bekommen (Foto: Wörner).