'Was wahr ist, muss wahr bleiben'

(dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Fehler im koalitionsinternen Streit um Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen eingeräumt und sich bei den Bürgern entschuldigt. Sie habe zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewege, sagte Merkel (Foto: dpa).



Sendezentrum nicht in Kurstadt Baden-Baden (as) - Das Sparprogramm der ARD wird weitergehen, kündigt SWR-Intendant Peter Boudgoust (Foto: as) im BT-Interview an. Gespart werde aber nur an der Infrastruktur. Eine Absage erteilt er Wünschen, dauerhaft ein nationales Sportsendezentrum in Baden-Baden einzurichten.