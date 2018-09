Zwist bei König Metall Von Thomas Senger Gaggenau - Es brummt bei König Metall in Gaggenau - das wissen Branchenkenner und das sagt die Geschäftsleitung. Doch unter den knapp 700 Beschäftigten am Stammsitz ist die Stimmung nicht gut. Das geht zumindest aus der jüngsten Publikation des Betriebsrats hervor. "Klartext" heißt diese - und dort geht es mehr als deutlich zur Sache: "König Metall hat in den vergangenen Jahren seinen einst sehr guten Ruf als Arbeitgeber in der Region verloren." Bereits im Vorwort schreiben die Redakteure Patrick Viola und Thomas Domoklos von einer "großen Debatte", die um das Unternehmen entfacht worden sei: "Von einem rauen Umgangston, nicht tragbaren Arbeitsbedingungen und schlechter Bezahlung ist die Rede (...), auch außerhalb von König Metall. Unser Ruf als Unternehmen hat zuletzt aus vielen unterschiedlichen Gründen gelitten." "Hoher Leistungsdruck" wird im "Klartext" attestiert: "Das Umsatzvolumen hat sich in den vergangenen Jahren bei fast gleicher Beschäftigtenzahl um mehr als 70 Prozent erhöht. Die immense Auftragszunahme, bedingt durch zahlreiche Kundenverlagerungen und Neuprojekte, musste zusätzlich gestemmt werden." "Blank liegende Nerven in Zeiten von Lieferengpässen" und folglich häufig ein rauer Ton seien die Folge. Unter Zeitmangel und Druck bleibe eine durchdachte Organisation auf der Strecke. Wichtige Personalentscheidungen würden der Belegschaft oft nicht oder viel zu spät kommuniziert, "auch die Zuständigkeiten und Strukturen innerhalb der Geschäftsführung waren lange nicht klar". In einem Interview sagt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Peter Schwab: "Gerade ist besonders die Personalabteilung in einem Fahrwasser, wo sie der Meinung ist, sie kann Gesetze so interpretieren, wie sie sie gerne hätte oder gerade braucht." Rechte des Betriebsrats würden "massiv beschnitten und umgangen", dagegen werde man juristisch vorgehen. Mehrfach habe Nina Zwiebelhofer "Drohungen" geäußert, das Unternehmen zu verkaufen, wenn der Betriebsrat nicht ihrem Willen folgen werde. Auch bei der weiteren Lektüre des "Klartext" lässt sich der Eindruck gewinnen, dass es im Verhältnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung auf der sachlichen Ebene nicht funktioniert, weil es auf der persönlichen Ebene nicht funktioniert. Unter anderem heißt es: Mit dem früheren geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Otmar Zwiebelhofer (†2014) seien Kompromisse möglich gewesen "auf Basis des Gebens und Nehmens. Davon sind Betriebsrat und Geschäftsführung heute weiter entfernt denn je. Dass aus Einzelfällen Grundsatzdebatten werden", schade dem Unternehmen und zeuge "von mangelndem diplomatischem Geschick". Der Betriebsrat seinerseits unterstreicht seine Bereitschaft, "künftig mit aller Härte sein Recht in Anspruch zu nehmen" und dies auch vor dem Arbeitsgericht durchzusetzen.

