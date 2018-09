Leben und Geschehen in beeindruckenden Bildern

Gernsbach - Das Leben und Geschehen in der Stadt Gernsbach vom Mittelalter bis in die Gegenwart sollen die Gruppen beim historischen Festumzug anlässlich der 800-Jahr-Feier am Sonntag, 14. Juli 2019, darstellen. "In beeindruckenden Bildern und interaktiv", wie Michael Chemelli bei der Kick-off-Veranstaltung am Donnerstagabend in der Stadthalle ergänzte.

Das Organisationsteam hat ehrgeizige Ziele und möchte den tollen Umzug bei der 750-Jahr-Feier in Scheuern noch toppen. Entlang der Strecke von der Stadthalle über die Badener- und die Waldbachstraße, zur Stadtbrücke, in die Bleichstraße bis zum Bahnhof sollen mehrere sogenannte Hot-Spots eingerichtet werden, wo es für die Zuschauer zusätzliche Attraktionen geben soll. Angedacht ist zum Beispiel, dass die Turmbläser von der Stadtmauer aus "tönen", beim Thema Stadtbrand könnte man ein Haus brennen lassen, das von der historischen Feuerwehr gelöscht wird, oder in Anlehnung an das große Freiheitsfest im Juni 1999 könnte man preußische Truppen und Revolutionäre aufeinander loslassen. Das alles sind bisher nur Ideen, aber sie zeugen von den großen Plänen, die für den Umzug geschmiedet werden.

Um die interaktive Gestaltung umsetzen zu können, sitzt mit Martin Rheinschmidt der Macher des Theaters im Kurpark (tik) mit im Organisationsteam. Es soll kein Geschichtsunterricht werden: Die Teilnehmer sollen "Geschichte und Geschichten über unser tolles Gernsbach" darstellen, betonte Rheinschmidt. Er und seine Mitstreiter hoffen auf möglichst große Unterstützung aus der Bevölkerung. Alle Vereine und Gruppierungen sind dazu aufgerufen, sich Gedanken zu machen und sich am historischen Festumzug zu beteiligen: "Uns ist wichtig, dass er nachhaltig in Erinnerung bleiben wird", sagte Chemelli.

Was Kostüme und Exponate anbelangt, so könne man sich im tik-Fundus bedienen, zudem habe man bereits mit den Volksschauspielen Ötigheim, dem SWR und dem Unimog-Museum Kontakt aufgenommen. Das Organisationsteam hofft sogar auf eine Fernsehübertragung. Die zehn besten Gruppen werden prämiert. Dabei hat die Jury das Erscheinungsbild, den Umzugswagen, die Umsetzung des Mottos und den Spaßfaktor im Blick. Gesucht werden noch 15 bis 20 Umzugsordner.

Unterdessen haben bereits einige Akteure ihre Mitwirkung zugesagt - zum Beispiel die Grundschulen Hilpertsau und Scheuern, der Wingolf sowie die Obst- und Gartenbauvereine der Stadt. "Bringt eure Ideen ein", forderte Chemelli auf. "Wir können jede helfende Hand gebrauchen", ergänzte Bürgermeister Julian Christ: "Das Ehrenamt ist eine ganz, ganz große Stärke der Stadt." Wer sich am historischen Umzug beteiligen möchte, kann sich an das Organisationsteam wenden.

