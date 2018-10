"Grillfete" endet mit Flammenmeer: Jugendfeuerwehr probt Ernstfall

Gernsbach

Baugebiet Eben II auf Wunschliste Gernsbach (red) - Der Ortschaftsrat von Obertsrot hat sich mit den Anträgen für das Haushaltsjahr 2019 beschäftigt. Das Baugebiet Eben II (Foto: Juch) steht ganz oben auf der Prioritätenliste. Es werde in der geplanten Größe (21 Bauplätze) kommen, glaubt Ortsvorsteher Walter Schmeiser.

Feuerwehr zeigt ihr Können Baden-Baden (ksk) - Bei der Freiwilligen Feuerwehr Lichtental stand am Sonntag alles unter dem Motto "Feuerwehr erleben". Der Tag der offenen Tür zog Mitglieder der Feuerwehr und vor allem interessierte Bürger an. Die Jugendfeuerwehr demonstrierte dabei ihr Können (Foto: Kröner).

Feuerwehr öffnet Türen Gaggenau (fmb) - Die Feuerwehr Gaggenau öffnet heute die Türen des Rettungszentrums in der Unimogstraße. Von 10 bis 17 Uhr werden die Feuerwehrangehörigen zeigen, erklären und vorführen, was zum Schutz der Bevölkerung alles eingesetzt werden kann (Symbolfoto: dpa).

Sperrung in der Rathausstraße Gaggenau (red) - Die "Dorfhockete" der Jugendfeuerwehr Bad Rotenfels findet am heutigen Freitag statt. Aufgrund der Veranstaltung muss die Rathausstraße zwischen der Einmündung Große Au- und Murgtalstraße von etwa 16 bis circa 23 Uhr voll gesperrt werden (Symbolfoto: dpa).