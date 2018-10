Anforderungen an Projekt "besonders hoch"

Bühl

Anwohner üben heftige Kritik Bühl (wv) - Auf heftige Kritik von Anwohnern stößt der Entwurf zur Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans Niederfeld im südlichen Bereich der Bühler Kernstadt. Die Stadtverwaltung stellte diesen am Dienstagabend bei einer Bürgerinformationsveranstaltung vor (Foto: wv).

Trasse soll optimiert werden Rastatt (dm) - Naturschutzverbände und Forstbehörden appellieren, die geplante Querspange zur Entlastung der Rastatter Münchfeldsiedlung weiter nach Norden an Rastatt heran und damit an den Waldrand rücken. Damit sollen die Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden (Foto: av).

Theaterfestival an der Oos Baden-Baden (sr) - Vom 24. Mai bis 2. Juni 2019 finden in Baden-Baden die Baden-Württembergischen Theatertage statt: Sie stehen unter dem Motto #draußen und wollen die ganze Stadt als Bühne bespielen, wie Oberbürgermeisterin Margret Mergen betonte (Foto: Schultes).

Neuer Proberaum in Balg Baden-Baden (co) - Genutzt wird er schon lange sehr fleißig, die offizielle Eröffnung stand jedoch noch aus. Mit einem kunterbunten Familientag wurde jetzt der Probenraum des Sängerbundes und Musikvereins Harmonie Balg zünftig eingeweiht (Foto: Hecker-Stock).