Murgtal und Champagner passen zusammen Forbach (mm) - "Die Bedingungen hier sind ideal", sagt Gerhard Armlich. In Forbach gibt es eine Adresse für Liebhaber prickelnder Köstlichkeiten: "Gerard's Champagner". Ehefrau Heike ist Inhaberin des Online-Vertriebs, Gatte Gerhard der Champagner-Spezialist. (mm) - "Die Bedingungen hier sind ideal", sagt Gerhard Armlich. In Forbach gibt es eine Adresse für Liebhaber prickelnder Köstlichkeiten: "Gerard's Champagner". Ehefrau Heike ist Inhaberin des Online-Vertriebs, Gatte Gerhard der Champagner-Spezialist. Zuvor war das Unternehmen in Rastatt ansässig, mittlerweile ist es umgezogen. "Wir fühlen uns hier sehr wohl", so Gerhard Armlich, "das Murgtal und Champagner passen zusammen." Grund für den Ortswechsel war der Platzbedarf, der in Rastatt nicht mehr gedeckt werden konnte. In Forbach in der Hauptstraße 35 war man schließlich fündig geworden, das dortige leerstehende ehemalige Ladengeschäft "ist ideal". Der fensterlose Lagerraum ist in den Berg hineingebaut. Die dortigen Temperaturen seien bestens geeignet für die Lagerung. Seit 2013 beschäftigen sich die Neu-Forbacher "hauptamtlich" mit dem Online-Vertrieb von Champagner und Crémant, auch einige Weine sind im Angebot. Insbesondere die Winzer-Champagner sind es, die den Schwerpunkt bilden. Mindestens einmal monatlich fahren die Armlichs zu den Erzeugern, um dort den Champagner persönlich bei preisgekrönten Herstellern abzuholen. Rund 5000 Champagner-Winzer gibt es dort, in Forbach lagern etwa 200 Sorten von rund 30 Erzeugern. Auch Klassiker aus Champagnerhäusern wie "Veuve Cliquot", "Pol Roger" oder "Moet & Chandon" werden von Forbach aus deutschlandweit verschickt. Eine Informationsquelle, wo es die besten Tropfen gibt, ist der "Guide Hachette", dort sind die führenden Erzeuger aufgeführt. Und natürlich die persönlichen Kontakte, die intensiv gepflegt werden. Zum Champagner kamen die Armlichs im Urlaub, als sie in der Champagne die ersten Winzer kennenlernten. Die Mischung aus qualitativ hochstehenden Winzer-Erzeugnissen und Produkten der Markenhäuser ist es, die Armlich als Besonderheit sieht. Die Kundschaft kommt derzeit überwiegend aus dem privaten oder geschäftlichen Bereich, aber auch die Gastronomie wäre für ihn interessant. Kaufen kann man den Champagner in Forbach allerdings nicht direkt, nur online bestellen. Dann wird das "Paket" gerichtet und verschickt, oder der Besteller holt es in der Hauptstraße ab. "Ohne Champagner kann ich nicht leben": Das soll Napoleon Bonaparte einmal gesagt haben. Auch für Gerhard und Heike Armlich sind die Produkte aus der Champagne eine Herzensangelegenheit - "sonst macht das keinen Sinn".

