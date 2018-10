Haltestelle für die "Longebränna Leselust"

Baden-Baden

Baden-Baden

Per Bus zum Einkaufen Baden-Baden (red) - Der dritte und letzte verkaufsoffene Sonntag in Baden-Baden in diesem Jahr findet am 7. Oktober statt. Die Stadtverwaltung bittet dringend darum, mit dem Bus in die Innenstadt zu pendeln. Die Geschäfte sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet (Symbolfoto: dpa).

Au am Rhein

Au am Rhein

Änderungen im Busverkehr Au am Rhein (red) - Aufgrund der Erschließungsarbeiten für den neuen Einkaufsmarkt ist die Straße zwischen Au und Würmersheim ab Montag, 8. Oktober, bis Ende November gesperrt. Dadurch ergeben sich längere Fahrzeiten für die KVV-Buslinien 222 und 227 (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Baden-Baden

Änderungen im Busliniennetz Baden-Baden (hol) - Die Weststadt, Balg, der Ooswinkel (Foto: Holzmann) und die Cité werden nach BT-Informationen ab Dezember besser ans städtische Busnetz angebunden. Bei den Buslinien 205 und 206 stehen zum Fahrplanwechsel gravierende Veränderungen an.

Karlsruhe

Karlsruhe

Ehestreit: Frau schwer verletzt Karlsruhe (red) - Im Karlsruher Stadtteil Durlach ist am Sonntagabend eine schwer verletzte Frau in der Nähe einer Straßenbahnhaltestelle gefunden worden. Sie hatte zuvor mutmaßliche eine körperliche Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann (Symbolfoto: dpa).