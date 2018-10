Ein großer Tag für eine junge Pfarrei

Gaggenau

Patrozinium im goldenen Rahmen Gaggenau (red) - Ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der jüngsten katholischen Pfarrei in Gaggenau steht in diesem Jahr das Patrozinium von St. Marien. Hauptzelebrant bei der Eucharistiefeier am Sonntag ist der Freiburger Weihbischof Dr. Michael Gerber (Foto: av/tom). » Weitersagen (red) - Ganz im Zeichen des 50-jährigen Bestehens der jüngsten katholischen Pfarrei in Gaggenau steht in diesem Jahr das Patrozinium von St. Marien. Hauptzelebrant bei der Eucharistiefeier am Sonntag ist der Freiburger Weihbischof Dr. Michael Gerber (Foto: av/tom). » - Mehr

Bühl

Bezaubernde Gesänge Bühl (khd) - Faszinierende Töne und Klänge von bestechender Klarheit begeisterten die Besucher in der Kirche St. Peter und Paul in Bühl. Die Lübecker Knabenkantorei der Gemeinde St. Marien schwang sich "himmelan" und verzauberte die Zuhörer mit ihrem Gesang (Foto: khd). » Weitersagen (khd) - Faszinierende Töne und Klänge von bestechender Klarheit begeisterten die Besucher in der Kirche St. Peter und Paul in Bühl. Die Lübecker Knabenkantorei der Gemeinde St. Marien schwang sich "himmelan" und verzauberte die Zuhörer mit ihrem Gesang (Foto: khd). » - Mehr

Bühl

Inspiriert von Rimbaud Bühl (jo) - "Abwärts glitt ich auf versonnenen Flüssen." So beginnt der neueste Gedichtsband von Helmut Hannig (Weitenung). Inspirieren ließ er sich dabei vom französischen Lyriker Jean Arthur Rimbaud. In Kürze wird Hannig sein Werk im Rimbaud-Museum präsentieren (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - "Abwärts glitt ich auf versonnenen Flüssen." So beginnt der neueste Gedichtsband von Helmut Hannig (Weitenung). Inspirieren ließ er sich dabei vom französischen Lyriker Jean Arthur Rimbaud. In Kürze wird Hannig sein Werk im Rimbaud-Museum präsentieren (Foto: jo). » - Mehr